Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rue Abbé Gibert Rostrenen
vendredi 21 août 2026 · Rue Abbé Gibert · Rostrenen
Informations pratiques
Rostrenen
Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe
Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Concert Les Filées Notes en l’église de Rostrenen
Duo harpe et voix proposant un répertoire tout en douceur, harmonie et émotions au travers de musiques celtiques mais pas que …
Org. Association Chœur en Lumière .
Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52
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English :
L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh
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