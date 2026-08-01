Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rue Abbé Gibert Rostrenen

Informations pratiques

Rostrenen

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe

Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Concert Les Filées Notes en l’église de Rostrenen

Duo harpe et voix proposant un répertoire tout en douceur, harmonie et émotions au travers de musiques celtiques mais pas que …

Org. Association Chœur en Lumière .

Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52

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English :

L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh