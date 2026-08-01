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AGENDA · Rostrenen

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rue Abbé Gibert Rostrenen

vendredi 21 août 2026 · Rue Abbé Gibert · Rostrenen

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue Abbé Gibert
Adresse
Eglise de Rostrenen
Ville
22110 Rostrenen
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Rostrenen

Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe

Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Concert Les Filées Notes en l’église de Rostrenen

Duo harpe et voix proposant un répertoire tout en douceur, harmonie et émotions au travers de musiques celtiques mais pas que …

Org. Association Chœur en Lumière   .

Rue Abbé Gibert Eglise de Rostrenen Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 11 52 

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English :

L’événement Concert Les Filées Notes Duo Voix et Harpe Rostrenen a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

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