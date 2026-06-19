Concert Les mauvais garçons du loiret Sully-sur-Loire
Concert Les mauvais garçons du loiret Sully-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Sully-sur-Loire
Concert Les mauvais garçons du loiret
2 Rue du Grand Sully Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Retrouvez Les Mauvais Garçons du Loiret devant le Castle Tavern à l’occasion des Terrasses de l’été.
Réservation conseillée. .
2 Rue du Grand Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 21 40
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English :
L’événement Concert Les mauvais garçons du loiret Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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