Concert Les mauvais garçons du loiret Sully-sur-Loire samedi 20 juin 2026.

Sully-sur-Loire

Concert Les mauvais garçons du loiret

2 Rue du Grand Sully Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Retrouvez Les Mauvais Garçons du Loiret devant le Castle Tavern à l’occasion des Terrasses de l’été.

Réservation conseillée. .

2 Rue du Grand Sully Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 36 21 40

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English :

L’événement Concert Les mauvais garçons du loiret Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SULLY-SUR-LOIRE