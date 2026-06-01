Spectacle de danse Sully-sur-Loire
Spectacle de danse Sully-sur-Loire samedi 20 juin 2026.
Sully-sur-Loire
Spectacle de danse
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Irina Léger-Gorbatcheva et l’association amitié et danse vous propose leur spectacle Un peu, beaucoup, passionnément .
Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 90 95 51
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English :
L’événement Spectacle de danse Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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