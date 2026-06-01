Sully-sur-Loire

Spectacle de danse

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Irina Léger-Gorbatcheva et l’association amitié et danse vous propose leur spectacle Un peu, beaucoup, passionnément .

Chemin de la Salle Verte Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 24 90 95 51

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English :

L’événement Spectacle de danse Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-03 par OT SULLY-SUR-LOIRE