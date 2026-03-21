Informations pratiques

Mulhouse

Concert Les métamorphoses du temps

20 allée Nathan Katz Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11 22:00:00

Date(s) :

2026-12-11 2026-12-12

Après le minimalisme de Fratres (une pièce sans instrumentation définie, jouable à trois solistes comme à un orchestre entier), Frozen in Time [Figé dans le temps] se présente comme un instantané géologique, qui imagine l’instant où les supercontinents émergèrent de la Pangée. Les percussions, marimba en tête, tiennent le devant de la scène dans cette partition à la force brute et aux sonorités mystérieuses.

Schéhérazade tranche par sa volupté. La princesse des Mille et une Nuits, incarnée par le violon solo, nous envoûte comme elle envoûta le terrible prince Schahriar, sur fond de superbes peintures maritimes et d’éclatants bruits de fête. .

20 allée Nathan Katz Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 36 28 28 info@lafilature.org

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English :

L’événement Concert Les métamorphoses du temps Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace