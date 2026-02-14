Concert « LES MOUTONS ELECTRIQUES » – Rock covers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac

Concert « LES MOUTONS ELECTRIQUES » – Rock covers Vendredi 6 mars, 20h30 Le [K]Rabo Orne

Prix-Libre

Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie

Les Moutons électriques, c’est un groupe de rock basé à Caen, au répertoire rock énergique, avec un chant féminin qui a du coffre ! Bref, il y aura du rock, de la laine, du cœur et de la sueur !!