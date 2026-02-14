Concert « LES MOUTONS ELECTRIQUES » – Rock covers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac
Concert « LES MOUTONS ELECTRIQUES » – Rock covers, Le [K]Rabo, Putanges-le-Lac vendredi 6 mars 2026.
Concert « LES MOUTONS ELECTRIQUES » – Rock covers Vendredi 6 mars, 20h30 Le [K]Rabo Orne
Prix-Libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00
Fin : 2026-03-06T20:30:00+01:00 – 2026-03-06T22:00:00+01:00
Le [K]Rabo 2 rue de la Pommeraie, Rabodanges Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « bonjour@lekrabo.fr »}]
Les Moutons électriques, c’est un groupe de rock basé à Caen, au répertoire rock énergique, avec un chant féminin qui a du coffre ! Bref, il y aura du rock, de la laine, du cœur et de la sueur !!