Concert Les Naufragés Jardin public Bas-en-Basset

Concert Les Naufragés

Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Les Naufragés seront en concert à Bas-en-Basset

Buvette et petite restauration sur place

Réservation office de tourisme de Bas en Basset et sur internet

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Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

Les Naufragés in concert at Bas-en-Basset

Refreshments and snacks on site

Reservations at the Bas-en-Basset tourist office and online

L’événement Concert Les Naufragés Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron