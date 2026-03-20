Concert Les Naufragés Jardin public Bas-en-Basset
Concert Les Naufragés Jardin public Bas-en-Basset samedi 18 juillet 2026.
Concert Les Naufragés
Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Les Naufragés seront en concert à Bas-en-Basset
Buvette et petite restauration sur place
Réservation office de tourisme de Bas en Basset et sur internet
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Jardin public Boulevard de la sablière Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
Les Naufragés in concert at Bas-en-Basset
Refreshments and snacks on site
Reservations at the Bas-en-Basset tourist office and online
L’événement Concert Les Naufragés Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron