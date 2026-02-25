Concert Les notes d’hiver L’expressivité de la musique baroque Chapelle des Oblats Eglise de la mission Aix-en-Provence

Concert Les notes d’hiver L’expressivité de la musique baroque

Dimanche 15 mars 2026 à partir de 17h. Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence

Début : 2026-03-15 17:00:00

Rendez-vous dans l’écrin lumineux de la Chapelle des Oblats à Aix-en-Provence, lieu chargé d’histoire et d’émotion, pour clôturer la saison en beauté. Un moment suspendu, au cœur du patrimoine aixois, pour célébrer la jeunesse et la musique vivante.

De jeunes talents du Conservatoire Darius Milhaud Aix en Provence, feront résonner les pierres anciennes avec un programme de musique baroque, entre ferveur, virtuosité et délicatesse.

Un programme pour flûte à bec, clavecin et chant proposé par l’Ensemble Baroque du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix en Provence, dirigé par Marc Duvernois. Un concert consacré aux compositeurs baroques. .

Chapelle des Oblats Eglise de la mission 60 cours Mirabeau Aix-en-Provence 13100

English :

Rendezvous in the luminous setting of the Chapelle des Oblats in Aix-en-Provence, a place steeped in history and emotion, to close the season in style. A moment suspended in the heart of Aix-en-Provence?s heritage, to celebrate youth and living music.

