Concert Les Oiseaux de Trottoir Place de l’Hôtel de ville Tournus
Concert Les Oiseaux de Trottoir Place de l’Hôtel de ville Tournus vendredi 19 juin 2026.
Tournus
Concert Les Oiseaux de Trottoir
Place de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel de Ville Tournus Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 18:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Dans le cadre de la fête de la musique 2026, la Ville de Tournus vous propose un apéro-concert avec les Oiseaux de Trottoir.
Un orchestre cyclo-itinérant, de la chanson française au blues en passant par le rap et des compositions poétiques. Leur crédo de la musique partout, par et pour toutes et tous.
Offert par la Ville de Tournus
Buvette et petite restauration sur place assurées par le Bar de l’Hôtel de Ville et les Arcades. .
Place de l’Hôtel de ville Place de l’Hôtel de Ville Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 03 20
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English : Concert Les Oiseaux de Trottoir
L’événement Concert Les Oiseaux de Trottoir Tournus a été mis à jour le 2026-06-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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