Concert « Les Papillons de Nuit », Cité de l’accordéon et des patrimoines, Tulle

Informations pratiques

Concert « Les Papillons de Nuit » Dimanche 20 septembre, 15h00 Cité de l’accordéon et des patrimoines Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Rendez-vous à l’auditorium de la Cité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Voyage dans le temps

Les Papillons de Nuit est un trio qui redonne vie au répertoire des bals populaires des années 1920 et 1930, dans lesquels l’accordéon était l’instrument roi.

Le groupe vous invite à une plongée revigorante dans le son historique du musette des origines, porté par les timbres de deux inséparables compagnons de cette époque : l’accordéon, instrument emblématique du bal parisien, et le banjo, alors fraîchement débarqué d’Amérique.

Le répertoire du trio fait la part belle aux chansons centenaires et indémodables de Fréhel, Berthe Sylva ou Piaf. À la recherche de sonorités oubliées, Les Papillons de Nuit enchaînent javas, fox-trots, paso-dobles, valses et tangos pour vous faire revivre, sans artifices, le bal populaire des années 1920 et 1930.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Place Maschat, 19000 Tulle Tulle 19000 Le Trech Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 20 28 28 https://citedelaccordeon.com/ https://www.instagram.com/citedelaccordeon/;https://www.facebook.com/citedelaccordeon [{« owner »: {« uid »: 686106, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-06-29T12:17:40.032Z », « data »: [{« eventDuration »: « 90 », « bookingContact »: « contact@citedelaccordeon.com », « response »: {« passId »: 423931713, « isPending »: false, « addressId »: 868674}, « venueId »: 151931, « description »: « ud83cudfb5 Les Papillons de Nuit : un concert qui te tu00e9lu00e9porte dans les annu00e9es folles !nnTu crois que la musique du2019avant, cu2019est ringard ? Attends de voir u00e7a. Les Papillons de Nuit, cu2019est un trio qui ressuscite les bals lu00e9gendaires des annu00e9es 1920-1930 u2013 lu2019u00e9poque ou00f9 lu2019accordu00e9on ru00e9gnait en mau00eetre sur la scu00e8ne musicale !nnud83cudfb6 Au programme :n- Un son vintage 100% authentique : accordu00e9on (lu2019instrument star des bals parisiens) + banjo (le nouveau venu venu tout droit du2019Amu00e9rique).n- Les tubes intemporels de Fru00e9hel, Berthe Sylva ou Piaf u2013 des chansons qui ont traversu00e9es les du00e9cennies sans prendre une ride.n- Un voyage musical : java, fox-trot, paso-doble, valse, tangou2026 Toutes les danses qui ont fait vibrer Paris sont au rendez-vous.nnud83dudc83 Pourquoi tu vas adorer ?nParce que cu2019est sans chichis, sans filtres u2013 juste la magie des bals populaires, comme si tu y u00e9tais. Et surtout, parce que ces rythmes, ils donnent envie de bouger, mu00eame en 2026.n », « bookingEmail »: « contact@citedelaccordeon.com », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CHANSON_VARIETE-MUSETTE », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:17:39.756Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2408106, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:17:39.853Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 473158330, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789909200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-06-29T12:17:40.031Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/423931713 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@citedelaccordeon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0555202828 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.citedelaccordeon.com/accueil/agenda/jep-concert-papillons-nuit »}] Au cœur du centre historique de Tulle, la cité de l’accordéon et des patrimoines est installée dans le bâtiment de l’ancienne Banque de France, entièrement transformé pour accueillir collections et visiteurs. Plus qu’un musée, la cité est un lieu de découverte et de partage autour de l’histoire et des savoir-faire de la ville.

Trois parcours permanents s’offrent aux visiteurs entre découverte de l’accordéon, dentelle en poinct de Tulle et histoire de la Manufacture d’armes. Nous recommandons aux visiteurs de stationner au parking Saint-Pierre situé à 10 minutes à pied de la cité. Parking gratuit le samedi, fermé le dimanche.

En se garant au parking Saint-Pierre, deux heures de stationnement vous sont offertes. Ne pas oublier d’emporter avec vous votre ticket de parking pour le valider sur la borne située à l’accueil de la cité.

Autre solution de stationnement : la place Martial Brigouleix, avec sa gratuité pendant deux heures une fois par jour et par véhicule, est à seulement 11 minutes à pied de la cité.

Voyage dans le temps

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