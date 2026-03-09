Concert Les plus belles chansons de Disney Conservatoire André Messager Montluçon

Concert Les plus belles chansons de Disney

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:30:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Les élèves de la classe de jazz revisitent, le temps d’une soirée, les plus belles chansons de Disney.

Sur réservation.

.

Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students from the jazz class revisit the most beautiful Disney songs for an evening.

Reservations required.

L’événement Concert Les plus belles chansons de Disney Montluçon a été mis à jour le 2026-03-09 par Montluçon Tourisme