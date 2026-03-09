Concert Les plus belles chansons de Disney Conservatoire André Messager Montluçon
Concert Les plus belles chansons de Disney
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Début : 2026-06-18 20:30:00
2026-06-18
Les élèves de la classe de jazz revisitent, le temps d’une soirée, les plus belles chansons de Disney.
Sur réservation.
English :
Students from the jazz class revisit the most beautiful Disney songs for an evening.
Reservations required.
