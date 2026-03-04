Concert Les p’tits fils de Jeannine et Rip chef Châtillon-sur-Loire

Concert Les p’tits fils de Jeannine et Rip chef

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Le 11 avril à Châtillon-sur-Loire, préparez-vous à une soirée explosive avec Les P’tits Fils de Jeannine en concert. Entre énergie débordante, humour et sonorités festives, le groupe promet un moment mémorable. En première partie, Rip Chef ouvrira la scène. Buvette et restauration sur place.

Le samedi 11 avril, la salle CSC de Châtillon-sur-Loire vibrera au rythme d’une soirée musicale explosive avec le groupe Les P’tits Fils de Jeannine. Connus pour leur énergie communicative, leur humour décalé et leurs sonorités festives, ces musiciens promettent un concert aussi dynamique que convivial. Leur univers mêle rock, chanson et influences festives pour offrir un spectacle qui fait autant chanter que danser le public.

La soirée débutera avec Rip Chef en première partie, un groupe à l’esprit tout aussi déjanté qui lancera l’ambiance. Buvette et restauration seront proposées sur place pour profiter pleinement de cette soirée placée sous le signe de la musique et du partage. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de concerts festifs et d’ambiance survoltée. 12 .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 07 26 40 72 contact.lartscene@gmail.com

English :

On April 11 in Châtillon-sur-Loire, get ready for an explosive evening with Les P?tits Fils de Jeannine in concert. Combining boundless energy, humor and festive sounds, the group promises a memorable evening. Opening the evening is Rip Chef. Refreshments and catering on site.

