Concert Les Roadrunners Le Cargo de Nuit Arles
Concert Les Roadrunners Le Cargo de Nuit Arles vendredi 20 novembre 2026.
Arles
Concert Les Roadrunners
Vendredi 20 novembre 2026 à partir de 21h30.
Ouverture des portes à 20h00. Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 21:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Les Roadrunners débarquent au Cargo de Nuit le 20 novembre pour la seule date en région PACA !
Groupe culte du rock français, les Havrais ont marqué toute une génération avec leur mélange unique mélodies à la Beatles, énergie brute à la Jam, et une élégance à la Dogs.
Bar et restauration sur place. .
Le Cargo de Nuit 7 Avenue Sadi Carnot Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
The Roadrunners arrive at Cargo de Nuit on November 20 for the only date in the PACA region!
L’événement Concert Les Roadrunners Arles a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme d’Arles
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