Show Rodeo American L’ Amphithéâtre romain Arles

Informations pratiques

Arles

Show Rodeo American

Lundi 27 juillet 2026 à partir de 21h. L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 15.5 – 15.5 – 20.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 21:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Compétition de Rodéo Américain aux Arènes d’Arles.

Aux Arènes d’Arles le Far West s’invite le temps d’une soirée hors du commun.

Préparez-vous à vivre un rodéo américain authentique, spectaculaire et immersif, digne des plus grands shows à l’américaine.



Dès l’ouverture des portes, le public est plongé au cœur du Texas et du Far West. Dans l’arène, des taureaux de rodéo impressionnants, élevés pour la compétition, affrontent des cow-boys lors d’une véritable compétition de bull riding(monte de taureaux), intense, rythmée et chargée d’adrénaline.



Les cowgirls entrent alors en scène pour une parade endiablée, élégante et explosive, portée par un DJ live qui transforme l’arène en véritable chaudron festif. La musique, les lumières et l’énergie collective créent une ambiance survoltée.



Le spectacle se poursuit avec des démonstrations de ranch bronc riding(monte de chevaux), où puissance, technique et courage se rencontrent dans une chorégraphie sauvage et maîtrisée. Entre chaque temps fort, des intermèdes à couper le souffle viennent surprendre et émerveiller

• Mountain shooting,

• Voltige équestre,

• Performances d’Indiens,

• Numéros visuels spectaculaires inspirés des grands shows américains.



Le public n’est pas simple spectateur

– jeux participatifs,

– interactions régulières,

– rires, surprises et moments de partage,

font de cette soirée une expérience vivante et fédératrice, où chacun devient acteur du show.



Un dépaysement total !



Pendant quelques heures, Arles devient l’Amérique.

Un voyage outre-Atlantique, sans quitter la Provence.

Un spectacle familial, spectaculaire et inoubliable, mêlant tradition western et modernité du show.



Un rendez-vous unique, puissant et mémorable, où la poussière, la musique et l’émotion ne font plus qu’un.

Le rodéo américain comme vous ne l’avez jamais vu en France. .

L’ Amphithéâtre romain 1 Rond-point Des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

American Rodeo competition at the Arènes d’Arles.

L’événement Show Rodeo American Arles a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme d’Arles