Concert Les Tontons Singers LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert Les Tontons Singers

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 19:00:00

fin : 2026-08-26 20:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Les grands classiques pop rock en live !

Prépare-toi à retrouver les plus grands standards de la musique pop et rock avec Les Tontons Singers !

Basés sur la côte basque, ces musiciens passionnés revisitent avec énergie et bonne humeur les titres incontournables qui ont marqué plusieurs générations. Entre riffs rock, mélodies pop et ambiance conviviale, leur répertoire rassemble les grands classiques que tout le monde aime chanter et partager.

Avec leur plaisir du live et leur proximité avec le public, Les Tontons Singers proposent un concert chaleureux et entraînant, idéal pour passer une belle soirée de musique et de convivialité.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

The great pop-rock classics live!

Get ready for the greatest pop and rock standards with Les Tontons Singers!

Based on the Basque coast, these passionate musicians revisit with energy and good humor the classic songs that have marked several generations. With a mix of rock riffs, pop melodies and a convivial atmosphere, their repertoire brings together the great classics that everyone loves to sing and share.

Les Tontons Singers, who enjoy playing live and being close to their audience, offer a warm and lively concert, ideal for a great evening of music and conviviality.

L’événement Concert Les Tontons Singers Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-03 par OT de Luz St Sauveur|CDT65