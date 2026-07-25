Informations pratiques

Cernay

Concert les voix des légendes des années 70

32 rue Georges Risler Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 14:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Embarquez pour un voyage musical au cœur des années 70 ! Un hommage aux grandes voix de la chanson française avec les incontournables succès de Joe Dassin, Claude François et bien d’autres.

Revivez la magie des années 70 avec un spectacle musical réunissant les plus grands succès de la chanson française. Joe Dassin, Claude François et d’autres artistes emblématiques seront mis à l’honneur par des interprètes passionnés, accompagnés de danseuses, pour un moment festif et nostalgique. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux des tubes qui ont marqué une génération. .

32 rue Georges Risler Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 82 56 34 contact@radiothurtal.fr

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English :

Embark on a musical journey back to the heart of the ’70s! A tribute to the great voices of French music, featuring the must-hear hits of Joe Dassin, Claude François, and many others.

L’événement Concert les voix des légendes des années 70 Cernay a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay