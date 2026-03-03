Concert L’Hissé’Ô 2026 La Sirène La Rochelle

Concert L’Hissé’Ô 2026

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-06-05 19:00:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

L’Hissé Ô est le tremplin musical inter-lycées du bassin rochelais. Il permet à des artistes amateurs de se produire sur la grande scène de La Sirène lors d’une soirée festive qui aura lieu le vendredi 5 Juin 2026.

La Sirène 111 Boulevard Émile Delmas La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 56 46 62 contact@la-sirene.fr

English :

L’Hissé Ô is the inter-school musical springboard for the La Rochelle region. It enables amateur artists to perform on the main stage of La Sirène during a festive evening on Friday June 5, 2026.

