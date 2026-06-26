concert Libère par Fergessen Auditorium de la Louvière Épinal

Informations pratiques

Épinal

concert Libère par Fergessen

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

16

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2027-04-06 14:30:00

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06 2027-04-07

Libère est une création de Fergessen où chanson française contemporaine, musique électro-tribale, danse et arts visuels se rencontrent dans un univers poétique et immersif. Le projet participatif À l’unisson permet à des amateurs de créer, aux côtés de Fergessen, un chœur qui prendra part aux représentations. Une expérience artistique et humaine où la musique devient un véritable espace de partage.Tout public

16 .

Auditorium de la Louvière 12-14 petite rue des forts Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

Lib%E8re is a creation by Fergessen in which contemporary French song, electro-tribal music, dance, and visual arts come together in a poetic and immersive world. The participatory project “%C0 l’unisson” allows music lovers to join Fergessen in creating a choir that will take part in the performances. An artistic and human experience where music becomes a true space for sharing.

L’événement concert Libère par Fergessen Épinal a été mis à jour le 2026-06-26 par OT EPINAL ET SA REGION