Concert limougeaud CRR de Limoges Limoges
Concert limougeaud CRR de Limoges Limoges mercredi 17 juin 2026.
Limoges
Concert limougeaud
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:45:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-17 2026-06-22 2026-06-23
Venez assister à un concert de musique, donné par les Ensembles et les Orchestres du Conservatoire à Rayonnement Régional. .
CRR de Limoges 9 Rue Fitz James Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 95 50
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English : Concert limougeaud
L’événement Concert limougeaud Limoges a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Limoges Métropole
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