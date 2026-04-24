Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Barbières

Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:00:00

fin : 2026-12-15

Date(s) :

2026-12-15

Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleur de cordes .

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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

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English :

An evening as exceptional as it is unexpected! Lynda Lemay and Jean-Félix Lalanne join forces for a Guitare Voix tour, capturing the magical essence of their alchemy on the new album à fleur de cordes .

L’événement Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne Barbières a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme