Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne Les Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières mardi 15 décembre 2026.
Barbières
Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne
Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 39.2 – 39.2 – 65 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Une soirée aussi exceptionnelle qu’inattendue ! Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne s’unissent pour une tournée Guitare Voix capturant l’essence magique de leur alchimie avec ce nouvel album intitulé à fleur de cordes .
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Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
An evening as exceptional as it is unexpected! Lynda Lemay and Jean-Félix Lalanne join forces for a Guitare Voix tour, capturing the magical essence of their alchemy on the new album à fleur de cordes .
L’événement Concert Linda Lemay & Jean Felix Lalanne Barbières a été mis à jour le 2026-04-24 par Valence Romans Tourisme
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