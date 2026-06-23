Cassagnabère-Tournas

CONCERT- LISSA M

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

La Pistouflerie vous propose un concert trip-hop électro !

Lyssa, poupée désarticulée, rencontre Morphéus le dieu des rêves blotti sous sa capuche. Par leur musique, ils nous invitent à un voyage onirique trip-hop. Il faut fermer les yeux…La douceur de la voix est portée par de lourdes basses. Les textes tranchants voguent sur des harmonies de piano et des sons électro. Vous ne dormirez pas. La musique fera vibrer vos corps, le chant vous envoûtera.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne.

Tous les apéros-concerts de juillet-août-septembre sont à 19h30, au chapeau et si les conditions le permettent en extérieur .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

La Pistouflerie presents a trip-hop and electro concert!

L’événement CONCERT- LISSA M Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE