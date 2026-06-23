Cassagnabère-Tournas

EXPOSITION TEMPORAIRE

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-07-01

Un ou une artiste investit l’espace exposition de La Pistouflerie pendant trois mois.

Je m’appelle Hugo Danflous-Chartier, j’ai 15 ans et j’habite à Aurignac.

Je dessine parce que c’est pour moi un véritable espace de liberté, un moment suspendu où les mots deviennent inutiles et où l’imagination peut s’exprimer pleinement.

Je suis particulièrement attiré par les monstres ce sont, à mes yeux, les créatures les plus libres qui soient. Personne ne peut affirmer avec certitude à quoi ils ressemblent, alors tout devient possible — les formes, les textures, les expressions. À travers eux, je peux explorer sans limite ma créativité et donner vie à mon propre univers.

La Pistouflerie propose des boissons et produits locaux de qualité (ardoises de charcuterie/fromage et assiette végétariennes) dans une ambiance chaleureuse qui leur a valu le label Comme à la maison du département Haute Garonne .

LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie

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English :

An artist takes over La Pistouflerie’s exhibition space for three months.

L’événement EXPOSITION TEMPORAIRE Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE