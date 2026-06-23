ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas
ÉCRIRE, LIRE, CONTER LA PISTOUFLERIE Cassagnabère-Tournas samedi 18 juillet 2026.
Cassagnabère-Tournas
ÉCRIRE, LIRE, CONTER
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 16:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-15 2026-09-19
La Pistouflerie impluse une nouvelle activité entre ses murs.
Vous rêvez d’une (petite) tribune bienveillante pour lire vos textes ? Vous souhaitez partager un passage de ce lire qui vous a touché, transporté, ému ou fait réfléchir ? Vous vous sentez conteur d’histoires ? Vous avez encore au fond de vous cet enfant qui adorait en écouter ? Alors, Lire, Écrire Conter est fait pour vous.
Entrée libre et gratuite .
LA PISTOUFLERIE 120-112 Le village Cassagnabère-Tournas 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 7 83 18 83 95 lapistouflerie@gmail.com
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English :
La Pistouflerie opens its doors to a new activity.
L’événement ÉCRIRE, LIRE, CONTER Cassagnabère-Tournas a été mis à jour le 2026-06-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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