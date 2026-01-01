Concert littéraire – Le masque de la mort rouge Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Plongez au cœur d’une expérience unique où la musique rencontre la littérature. Les professeurs du conservatoire vous invitent à un concert exceptionnel autour de « Le masque de la mort rouge », œuvre fascinante inspirée du célèbre récit d’Edgar Allan Poe et sublimée par la partition d’André Caplet.

Ce rendez-vous promet une atmosphère envoûtante, entre mystère et intensité dramatique, portée par des artistes passionnés. Laissez vous transporter par la puissance des mots et la richesse des sonorités, pour un moment où l’imaginaire prend vie.

Manon de Preissac – Harpe

Mirana Tutuianu – Violon

Eloïse Renard – Violon

Axel Benedetti – Alto

Frédéric Lubiatto – Violoncelle

Elsa Saladin Benattar – Récitante

Quand la musique dialogue avec la littérature… Les professeurs du conservatoire vous invitent à une soirée où les mots d’Edgar Allan Poe rencontrent les sonorités envoûtantes d’André Caplet. Une immersion dans l’univers mystérieux et dramatique du célèbre conte « Le masque de la mort rouge ».

Le mardi 30 juin 2026

de 19h00 à 20h00

Le mardi 27 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-27T20:30:00+01:00

fin : 2026-06-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-27T19:30:00+02:00_2026-01-27T20:30:00+02:00;2026-06-30T19:00:00+02:00_2026-06-30T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS

+33144538686



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger et trouvez le meilleur itinéraire

