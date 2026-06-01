Briare

Concert live de The LockKeys

Quai Alexis Tchekoff Briare Loiret

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Le 12 juin à Briare, profitez d’un concert live avec The Lock & Key’s au restaurant L’Arcadian. Une soirée musicale et conviviale vous attend dès 19h30, avec formule repas sur réservation. De quoi partager un bon moment entre rock, détente et plaisir de se retrouver.

Le jeudi 12 juin à partir de 19h30, le restaurant L’Arcadian à Briare vous invite à une soirée live avec The Lock & Key’s

Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, laissez-vous porter par l’énergie du groupe pour partager un beau moment de musique en live. Cette soirée promet un rendez-vous festif à savourer entre amis, en famille ou entre collègues, dans le cadre accueillant de L’Arcadian, sur le quai Alexis Tchékoff.

Pour prolonger le plaisir, une formule repas sur réservation est proposée avec apéritif, planche dînatoire et café très gourmand. Une belle idée de sortie pour mêler musique, gourmandise et bonne humeur le temps d’une soirée à Briare. 28 .

Quai Alexis Tchekoff Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 18 11 86 85

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English :

On June 12 in Briare, enjoy a live concert with The Lock & Key?s at the L?Arcadian restaurant. An evening of music and conviviality awaits you from 7:30pm, with meals available on reservation. A great way to share a good time between rock, relaxation and the pleasure of getting together.

L’événement Concert live de The LockKeys Briare a été mis à jour le 2026-06-04 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX