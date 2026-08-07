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AGENDA · Joinville

Concert Live Joinville

vendredi 7 août 2026 · Joinville

Concert Live Joinville

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Le Grand Pont
Ville
52300 Joinville
Département
Haute-Marne
Tarif

Joinville

Concert Live

Le Grand Pont Joinville Haute-Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Tout public
Laissez-vous emporter par l’énergie du groupe Les Zunks !
Au programme des reprises pop-rock, une ambiance conviviale, des musiciens passionnés et toute l’énergie d’un concert live qui vous fera chanter, danser et passer une excellente soirée entre amis ou en famille.
Installez-vous en terrasse, dégustez une pizza ou un plat maison et profitez d’un moment festif dans une ambiance chaleureuse.
Pensez à réserver votre table et venez partager une soirée rythmée par la musique et la bonne humeur !   .

Le Grand Pont Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 75 95 

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English :

L’événement Concert Live Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville

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