Concert Live Joinville
vendredi 7 août 2026 · Joinville
Informations pratiques
Joinville
Concert Live
Le Grand Pont Joinville Haute-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Tout public
Laissez-vous emporter par l’énergie du groupe Les Zunks !
Au programme des reprises pop-rock, une ambiance conviviale, des musiciens passionnés et toute l’énergie d’un concert live qui vous fera chanter, danser et passer une excellente soirée entre amis ou en famille.
Installez-vous en terrasse, dégustez une pizza ou un plat maison et profitez d’un moment festif dans une ambiance chaleureuse.
Pensez à réserver votre table et venez partager une soirée rythmée par la musique et la bonne humeur ! .
Le Grand Pont Joinville 52300 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 75 95
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English :
L’événement Concert Live Joinville a été mis à jour le 2026-08-02 par Antenne de Joinville
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