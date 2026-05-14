Concert Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer
Concert Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.
Longeville-sur-Mer
Concert Live Your Vision
Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
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Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 62 00 95 lemomentscafe@gmail.com
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English :
L’événement Concert Live Your Vision Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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