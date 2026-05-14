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Concert Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer

Concert Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Moments Café

Adresse : 404 Chemin des Oursins

Ville : 85560 Longeville-sur-Mer

Département : Vendée

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Longeville-sur-Mer

Concert Live Your Vision

Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:30:00
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

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Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 62 00 95  lemomentscafe@gmail.com

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English :

L’événement Concert Live Your Vision Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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