Concert Live Your Vision Moments Café Longeville-sur-Mer

Longeville-sur-Mer

Concert Live Your Vision

Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

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Moments Café 404 Chemin des Oursins Longeville-sur-Mer 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 08 62 00 95 lemomentscafe@gmail.com

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English :

L’événement Concert Live Your Vision Longeville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral