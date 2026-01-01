Concert Lokeira Châteauroux

Concert Lokeira

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

La MLC de Belle-Isle vous propose un concert Nu Soul, fusion, trip hop, la0n beats avec le trio Lokeira

La musique de Lokeira, née de passion et de révolte, s’inscrit dans des composions engagées et des improvisons sentimentales. Accompagnée d’un batteur-percussionniste et d’un bassiste, le trio mêle douceur, éclectisme et énergie vitale. .

7 Avenue Daniel Bernardet Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 18 14

English :

Belle-Isle MLC presents this show/concert with Yves Henry, wearing masks and live duo music!

