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Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Rue Delorme Moulins

Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Rue Delorme Moulins dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue Delorme

Adresse : Eglise Saint Pierre

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Moulins

Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique!

Rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

L’École de musique invite le public à un moment musical d’exception avec le concert de son orchestre à cordes, en l’église Saint-Pierre
de Moulins.
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Rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99 

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English :

The music school invites the public to an exceptional musical event featuring a concert by its string orchestra at Saint-Pierre Church
in Moulins.

L’événement Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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