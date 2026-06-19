Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Rue Delorme Moulins
Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Rue Delorme Moulins dimanche 21 juin 2026.
Moulins
Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique!
Rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’École de musique invite le public à un moment musical d’exception avec le concert de son orchestre à cordes, en l’église Saint-Pierre
de Moulins.
.
Rue Delorme Eglise Saint Pierre Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 09 99
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English :
The music school invites the public to an exceptional musical event featuring a concert by its string orchestra at Saint-Pierre Church
in Moulins.
L’événement Concert L’orchestre à cordes célèbre la musique! Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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