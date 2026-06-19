Conférence 1939-1945 l’Allier dans la guerre, de l’exode à la libération en passant par la ligne de démarcation place de Lattre de Tassigny Moulins
Conférence 1939-1945 l’Allier dans la guerre, de l’exode à la libération en passant par la ligne de démarcation place de Lattre de Tassigny Moulins samedi 20 juin 2026.
Moulins
Conférence 1939-1945 l’Allier dans la guerre, de l’exode à la libération en passant par la ligne de démarcation
place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Conférence 1939-1945 l’Allier dans la guerre, de l’exode à la libération en passant par la ligne de démarcation Claude Hettier de Boislambert, Grand Chancelier de l’Ordre de la Libération. De la cour martiale de Gannat à son évasion vers Londres.
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place de Lattre de Tassigny Salle des fêtes Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 21 25 lacme@wanadoo.fr
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English :
Lecture: 1939–1945: The Allier Region During the War, From the Exodus to Liberation via the Demarcation Line Claude Hettier de Boislambert, Grand Chancellor of the Order of Liberation. From the court-martial in Gannat to his escape to London.
L’événement Conférence 1939-1945 l’Allier dans la guerre, de l’exode à la libération en passant par la ligne de démarcation Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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