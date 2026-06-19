Moulins

Journée nationale de réflexions sur le don d’organes

Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-21

Pour la journée nationale de réflexion sur le don d’organes et de reconnaissance aux donneurs et leurs proches,l’associationGref03, en partenariat avec les coordinations des prélèvements d’organes et de tissus de l’Allier,organise plusieurs manifestations

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Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 05 23 43 assogref03@gmail.com

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English :

To mark the National Day of Reflection on Organ Donation and Recognition of Donors and Their Loved Ones, the Gref03 association, in partnership with the organ and tissue procurement coordinators in the Allier department, is organizing several events

L’événement Journée nationale de réflexions sur le don d’organes Moulins a été mis à jour le 2026-06-16 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région