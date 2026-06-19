Moulins

Fête de la musique

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 11:00:00

fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :

2026-06-21

Et voici le programme général pour trouver tous les endroits où vous pourrez retrouver les concerts.

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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr

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English :

Here is the general schedule showing all the venues where the concerts will take place.

L’événement Fête de la musique Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région