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Fête de la musique Moulins

Fête de la musique Moulins dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Centre-ville

Ville : 03000 Moulins

Département : Allier

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Moulins

Fête de la musique

Centre-ville Moulins Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00

Date(s) :
2026-06-21

Et voici le programme général pour trouver tous les endroits où vous pourrez retrouver les concerts.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00  contact@ville-moulins.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Here is the general schedule showing all the venues where the concerts will take place.

L’événement Fête de la musique Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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