Fête de la musique Moulins
Fête de la musique Moulins dimanche 21 juin 2026.
Moulins
Fête de la musique
Centre-ville Moulins Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 11:00:00
fin : 2026-06-21 02:00:00
Date(s) :
2026-06-21
Et voici le programme général pour trouver tous les endroits où vous pourrez retrouver les concerts.
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Centre-ville Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00 contact@ville-moulins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Here is the general schedule showing all the venues where the concerts will take place.
L’événement Fête de la musique Moulins a été mis à jour le 2026-06-15 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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