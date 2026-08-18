Concert – Louis Arlette Bateau El Alamein Paris
vendredi 9 octobre 2026 · Bateau El Alamein · Paris
Informations pratiques
VENDREDI 09 OCTOBRE
Louis Arlette propose un univers électrisant et organique au son unique : des textures riches associées à des rythmes captivants.
Set live qui ravira les amateurs de sets introspectifs et les danseurs en quête d’émotions pures.
Synthés, beats et émotions garantis !
Bateau El Alamein – Paris
8 Port de la Gare, 75013 Paris
Ouverture du pont supérieur 18h00
Ouverture de la salle 20h00
( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts
Les concerts commencent à 20h30-20h45 )
️ Prévente : 10 euros (+ frais)
️ Sur place : 12 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)
Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination
Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!
Louis Arlette propose un univers électrisant et organique au son unique : des textures riches associées à des rythmes captivants. Set live qui ravira les amateurs de sets introspectifs et les danseurs en quête d’émotions pures. Synthés, beats et émotions garantis !
Le vendredi 09 octobre 2026
de 20h00 à 23h00
payant
De 10 à 12 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-09T23:00:00+02:00
fin : 2026-10-10T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T23:00:00+02:00
Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris
https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/
Afficher la carte du lieu Bateau El Alamein et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Science participative : Oiseaux des jardins Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026
- Suivi Temporel des Libellules Maison Paris Nature Paris 18 août 2026
- Savoir faire des boutures semi-aoutées Maison du Jardinage et du Compostage PARIS 18 août 2026
- Itinéraire d’une famille juive pendant la guerre Mémorial de la Shoah Paris 18 août 2026