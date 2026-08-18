Concert – Louis Arlette Bateau El Alamein Paris

Informations pratiques

VENDREDI 09 OCTOBRE

Louis Arlette propose un univers électrisant et organique au son unique : des textures riches associées à des rythmes captivants.

Set live qui ravira les amateurs de sets introspectifs et les danseurs en quête d’émotions pures.

Synthés, beats et émotions garantis !

Bateau El Alamein – Paris

8 Port de la Gare, 75013 Paris

Ouverture du pont supérieur 18h00

Ouverture de la salle 20h00

( Sauf horaires spécifiques, nous vous accueillons à partir de 20h00 pour les concerts

Les concerts commencent à 20h30-20h45 )

️ Prévente : 10 euros (+ frais)

️ Sur place : 12 euros (Billets disponibles uniquement à l’entrée, le jour du concert, dans la limite des places disponibles)

Notre lieu se veut inclusif et bienveillant, nous ne tolérons aucune forme de discrimination

Nous vous invitons à signaler à notre staff tout comportement inapproprié lors d’une soirée!

Louis Arlette propose un univers électrisant et organique au son unique : des textures riches associées à des rythmes captivants. Set live qui ravira les amateurs de sets introspectifs et les danseurs en quête d’émotions pures. Synthés, beats et émotions garantis !

Le vendredi 09 octobre 2026

de 20h00 à 23h00

payant

De 10 à 12 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-09T23:00:00+02:00

fin : 2026-10-10T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-09T20:00:00+02:00_2026-10-09T23:00:00+02:00

Bateau El Alamein 8, port de la Gare 75013 Paris

https://www.bateau-el-alamein.com/agenda/marie-dauphin-concert/ comm.elalamein@gmail.com https://www.facebook.com/bateauelalamein/ https://www.facebook.com/bateauelalamein/



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