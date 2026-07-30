Concert Louisa Sophia Jefferson Piano en Valois 2026 Préfecture Angoulême

Informations pratiques

Angoulême

Concert Louisa Sophia Jefferson Piano en Valois 2026

Préfecture 7-9 rue de la préfecture Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12 18:00:00

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

Née à Hambourg en 2005 au sein d’une famille germano-péruvienne, Louisa Sophia Jefferson débute la musique dès l’enfance par le violon avant de se consacrer progressivement au piano.

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Préfecture 7-9 rue de la préfecture Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

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English :

Born in Hamburg in 2005 to a German-Peruvian family, Louisa Sophia Jefferson began her musical journey as a child by learning the violin before gradually turning her focus to the piano.

L’événement Concert Louisa Sophia Jefferson Piano en Valois 2026 Angoulême a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême