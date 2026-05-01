Concert LUDO Guitare Voix Bar Ô Dix Verres Vichy

Vichy

Concert LUDO Guitare Voix

Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy Allier

Tarif : 3 – 3 – 18 EUR

boissons planches pizzas maison

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 01:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Concert de Ludo, guitare voix reprend les grands tubes français et internationaux avec une énergie débordante et de la bonne humeur.

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Bar Ô Dix Verres 10 avenue de Lyon Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 31 21 82 odixverres@outlook.com

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English :

Concert by Ludo, guitar/vocals: covers French and international hits with boundless energy and good humor.

L’événement Concert LUDO Guitare Voix Vichy a été mis à jour le 2026-05-01 par Vichy Destinations