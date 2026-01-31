Concert Luka Faulisi Gien

Concert Luka Faulisi

Concert de Luka Faulisi, dimanche 29 mars 2026 à 15h à l’église Saint-Jean-Baptiste d’Arrabloy.

Dimanche 29 mars 2026 à 15h, l’église Saint-Jean-Baptiste de Gien accueillera un concert de Luka Faulisi, l’un des violonistes les plus prometteurs de sa génération.

D’une durée d’environ 1h10 et en placement libre, ce concert mettra en lumière le talent et la sensibilité de ce jeune virtuose.

Révélé au grand public par son album Aria, premier opus d’une collaboration exclusive avec Sony Classical, Luka Faulisi a également publié au printemps 2024 un enregistrement consacré aux Quatre Saisons de Vivaldi avec l’Orkiestra Historyczna et Martyna Pastuszka.

Concert by Luka Faulisi, Sunday March 29, 2026 at 3pm at the Saint-Jean-Baptiste church in Arrabloy.

