Concert Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne pour les 20 ans des Muséales Le Carré du Perche Mortagne-au-Perche

Mortagne-au-Perche

Concert Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne pour les 20 ans des Muséales

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-16 20:00:00

fin : 2026-11-16

Date(s) :

2026-11-16

Pour célébrer leur vingtième anniversaire ensemble et en musique, Les Muséales vous proposent une soirée inoubliable Lynda Lemay et Jean-Félix Lalanne présentent leur tournée Autour de leur Guitare en 2026, un concert guitare-voix qui célèbre la chanson française.

Cette collaboration artistique exceptionnelle réunit la poésie touchante de l’auteure-compositrice québécoise et la virtuosité musicale du guitariste français.

Le duo propose un spectacle intimiste qui marie textes profonds et harmonies parfaites.

Deux artistes d’exception, deux univers sensibles et virtuoses, réunis autour de leurs guitares pour un moment de partage, d’émotion et de complicité.

Ce concert promet une expérience musicale unique où émotion et virtuosité se rencontrent autour de leurs guitares.

Un concert anniversaire à ne pas manquer… On vous attend nombreux pour souffler ces 20 bougies ensemble !

Pour profiter d’un tarif préférentiel en prévente (nombre de places limité) 45€ jusqu’au 30 juin 2026 UNIQUEMENT à l’accueil des Muséales. .

Le Carré du Perche 23, rue Ferdinand de Boyères Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55

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English : Concert Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne pour les 20 ans des Muséales

L’événement Concert Lynda Lemay et Jean-Felix Lalanne pour les 20 ans des Muséales Mortagne-au-Perche a été mis à jour le 2026-04-11 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE