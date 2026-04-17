Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares Rue Pablo Picasso Montluçon
Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares Rue Pablo Picasso Montluçon mercredi 4 novembre 2026.
Montluçon
Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares
Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 20:00:00
fin : 2026-11-04
Date(s) :
2026-11-04
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE Autour de leurs Guitares
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Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com
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English :
Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE Around their Guitars
L’événement Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme
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