Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares Rue Pablo Picasso Montluçon

Montluçon

Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares

Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 20:00:00

fin : 2026-11-04

Date(s) :

2026-11-04

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE Autour de leurs Guitares

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Rue Pablo Picasso Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 accueil@centreathanor.com

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English :

Lynda LEMAY & Jean-Felix LALANNE Around their Guitars

L’événement Concert Lynda Lemay & Jean Felix Lalanne autour de leurs guitares Montluçon a été mis à jour le 2026-04-13 par Montluçon Tourisme