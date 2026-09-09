Concert lyrique: les 4 Fantasques’ Tiques Temple protestant Saintes

Informations pratiques

Saintes

Concert lyrique: les 4 Fantasques’ Tiques

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 17:00:00

fin : 2026-09-13 18:15:00

Date(s) :

2026-09-13

Trois Chanteurs lyriques, Agnès Fouché, soprano, Danièle Carbonnel, alto, Gilles Guénard, baryton basse, et un pianiste, Guillaume Corti concert lyrique au profit de l’Association Ass’Hum Haïti .

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Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 01 78 08

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English :

Three opera singers—Agnès Fouché, soprano; Danièle Carbonnel, alto; Gilles Guénard, bass-baritone—and a pianist, Guillaume Corti: an opera concert to benefit the Ass’Hum Ha’ti Association.

L’événement Concert lyrique: les 4 Fantasques’ Tiques Saintes a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge