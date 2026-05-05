Orbey

Concert lyrique Mozart à Pairis

230 Pairis Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00

fin : 2026-05-07 21:30:00

Date(s) :

2026-05-07

Belle soirée lyrique autour des oeuvres du génie Mozart avec chorales et élèves, offrant un moment musical élégant, chaleureux et riche en émotions.

Une soirée lyrique à ne pas manquer !

Laissez-vous emporter par la magie de Wolfgang Amadeus Mozart dans un lieu chargé d’histoire… Les chorales et les élèves de la classe de Sandrine Stöhr vous invitent à un moment musical plein d’émotion et d’élégance.

Rendez-vous à la Chapelle de l’Abbaye de Pairis afin de partager une parenthèse musicale unique dans une ambiance chaleureuse… et laissez Mozart vous toucher en plein cœur. 0 .

230 Pairis Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr

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English :

A beautiful evening of opera based on the works of the genius Mozart, with choirs and students offering an elegant, warm and emotionally rich musical experience.

L’événement Concert lyrique Mozart à Pairis Orbey a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg