Concert lyrique Mozart à Pairis Orbey
Concert lyrique Mozart à Pairis Orbey jeudi 7 mai 2026.
Orbey
Concert lyrique Mozart à Pairis
230 Pairis Orbey Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-07 20:00:00
fin : 2026-05-07 21:30:00
Date(s) :
2026-05-07
Belle soirée lyrique autour des oeuvres du génie Mozart avec chorales et élèves, offrant un moment musical élégant, chaleureux et riche en émotions.
Une soirée lyrique à ne pas manquer !
Laissez-vous emporter par la magie de Wolfgang Amadeus Mozart dans un lieu chargé d’histoire… Les chorales et les élèves de la classe de Sandrine Stöhr vous invitent à un moment musical plein d’émotion et d’élégance.
Rendez-vous à la Chapelle de l’Abbaye de Pairis afin de partager une parenthèse musicale unique dans une ambiance chaleureuse… et laissez Mozart vous toucher en plein cœur. 0 .
230 Pairis Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 52 05 contact@emvk.fr
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English :
A beautiful evening of opera based on the works of the genius Mozart, with choirs and students offering an elegant, warm and emotionally rich musical experience.
L’événement Concert lyrique Mozart à Pairis Orbey a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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