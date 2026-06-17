Monflanquin

Concert lyrique Salve Regina

Église Saint André Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 16:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Concert lyrique Salve Regina interprété la soprano Katherine Arriola et le pianiste Fabien Prou.

Programme de musique sacrée autour de Pergolesi, Vivaldi, Händel, Schubert, Nin et Reger.

Concert lyrique Salve Regina , interprété par la soprano Katherine Arriola et le pianiste Fabien Prou, organisé par l’Association heliotrOPÉRA.

Le programme propose un voyage musical autour de la musique sacrée, avec notamment le Salve Regina de Pergolesi, des extraits du Stabat Mater du même compositeur, ainsi que des airs et mélodies de Vivaldi, Haendel, Schubert, Nin et Reger.

Les traductions françaises des textes seront projetées pendant le concert afin de permettre à chacun de suivre et de profiter pleinement des œuvres.

Que vous soyez habitué des concerts ou simplement curieux de découvrir la musique classique, nous serons très heureux de vous accueillir pour partager ce moment musical. .

Église Saint André Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 46 70 79

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English : Concert lyrique Salve Regina

A choral concert featuring “Salve Regina,” performed by soprano Katherine Arriola and pianist Fabien Prou.

A program of sacred music featuring works by Pergolesi, Vivaldi, Handel, Schubert, Nin, and Reger.

L’événement Concert lyrique Salve Regina Monflanquin a été mis à jour le 2026-06-17 par OT Coeur de Bastides