Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris
Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris samedi 30 mai 2026.
La soprano Nour Klaymeh et le pianiste Stéphane Resche vous proposent un voyage au coeur du répertoire Italien.
Un florilège de compositeurs y sera à l’honneur, parmi eux: Bellini, Tosti, Leoncavallo, Mascagni, De Curtis…
Deux soirées hors du temps, explorant les diverses passions humaines, des moments uniques d’exprésivité et de transmission entre les artistes et le public.
Nous vous y attendons nombreux(ses) avec grande joie !
Concert Lyrique : Voyage au Cœur du Sud de l’Italie !
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le samedi 30 mai 2026
de 19h30 à 20h40
payant
De 5 à 10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:40:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:40:00+02:00
Salle Joséphine Baker 93, boulevard Saint-Michel 75005 Paris
https://my.weezevent.com/concert-nuit-lyrique +33682913968 letoilelyrique@gmail.com
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