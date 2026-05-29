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Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris

Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris

Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle Joséphine Baker

Adresse : 93, boulevard Saint-Michel

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Tarif : <p>De 5 à 10 euros.</p>

La soprano Nour Klaymeh et le pianiste Stéphane Resche vous proposent un voyage au coeur du répertoire Italien.

Un florilège de compositeurs y sera à l’honneur, parmi eux: Bellini, Tosti, Leoncavallo, Mascagni, De Curtis…

Deux soirées hors du temps, explorant les diverses passions humaines, des moments uniques d’exprésivité et de transmission entre les artistes et le public.

Nous vous y attendons nombreux(ses) avec grande joie !

Concert Lyrique : Voyage au Cœur du Sud de l’Italie !
Le vendredi 05 juin 2026
de 19h30 à 20h40
Le samedi 30 mai 2026
de 19h30 à 20h40
payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-30T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-05T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:40:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:40:00+02:00

Salle Joséphine Baker 93, boulevard Saint-Michel  75005 Paris
https://my.weezevent.com/concert-nuit-lyrique +33682913968 letoilelyrique@gmail.com


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