Concert Lyrique : Voyage au cœur du Sud de l’Italie Salle Joséphine Baker Paris

La soprano Nour Klaymeh et le pianiste Stéphane Resche vous proposent un voyage au coeur du répertoire Italien.

Un florilège de compositeurs y sera à l’honneur, parmi eux: Bellini, Tosti, Leoncavallo, Mascagni, De Curtis…

Deux soirées hors du temps, explorant les diverses passions humaines, des moments uniques d’exprésivité et de transmission entre les artistes et le public.

Nous vous y attendons nombreux(ses) avec grande joie !

Concert Lyrique : Voyage au Cœur du Sud de l’Italie !

Le vendredi 05 juin 2026

de 19h30 à 20h40

Le samedi 30 mai 2026

de 19h30 à 20h40

payant

De 5 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-05T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T19:30:00+02:00_2026-05-30T20:40:00+02:00;2026-06-05T19:30:00+02:00_2026-06-05T20:40:00+02:00

Salle Joséphine Baker 93, boulevard Saint-Michel 75005 Paris

https://my.weezevent.com/concert-nuit-lyrique +33682913968 letoilelyrique@gmail.com



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