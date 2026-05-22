Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac
Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac jeudi 19 novembre 2026.
Cognac
Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19
Date(s) :
2026-11-19
Une soirée sur la scène des Abattoirs sous le signe du rock et du punk avec le trio MADAM et le quatuor bordelais Violent Sadie Mode.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
An evening of rock and punk on the Abattoirs stage with trio MADAM and Bordeaux quartet Violent Sadie Mode.
L’événement Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac
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