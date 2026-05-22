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Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac

Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Les Abattoirs Cognac jeudi 19 novembre 2026.

Lieu : Les Abattoirs

Adresse : 33 rue des Gabariers

Ville : 16100 Cognac

Département : Charente

Début : jeudi 19 novembre 2026

Fin : jeudi 19 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 18 18 18 Tarif réduit

Cognac

Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-19 20:30:00
fin : 2026-11-19

Date(s) :
2026-11-19

Une soirée sur la scène des Abattoirs sous le signe du rock et du punk avec le trio MADAM et le quatuor bordelais Violent Sadie Mode.
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

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English :

An evening of rock and punk on the Abattoirs stage with trio MADAM and Bordeaux quartet Violent Sadie Mode.

L’événement Concert | Madam + Violent Sadie Mode aux Abattoirs Cognac a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Cognac

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