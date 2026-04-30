Concert Magic System La tournée des 30 ans Rue des artistes Amnéville

Amnéville

Concert Magic System La tournée des 30 ans

Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-02-06 20:00:00

fin : 2027-02-06

Date(s) :

2027-02-06

Avec plus de cinq millions d’albums vendus et plus d’un milliard de vues sur YouTube, Magic System s’impose comme un véritable phénomène intergénérationnel. Après avoir fait danser le monde entier sur Premier Gaou , Bouger Bouger ou encore Magic in the Air , le groupe célèbre aujourd’hui ses 30 ans de carrière avec une tournée anniversaire exceptionnelle, couronnée par une date événement à l’Accor Arena !Tout public

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Rue des artistes Galaxie Amnéville Amnéville 57360 Moselle Grand Est +33 3 57 56 68 95 spectateurs@le-galaxie.com

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English :

With over five million albums sold and over a billion views on YouTube, Magic System has established itself as a true intergenerational phenomenon. After making the whole world dance to Premier Gaou , Bouger Bouger and Magic in the Air , the band is now celebrating 30 years in the music business with an exceptional anniversary tour, topped off by a special date at the Accor Arena!

L’événement Concert Magic System La tournée des 30 ans Amnéville a été mis à jour le 2026-04-30 par DESTINATION AMNEVILLE