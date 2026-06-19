UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert | MAGMA Les Abattoirs Cognac

Concert | MAGMA Les Abattoirs Cognac samedi 5 décembre 2026.

Lieu
Les Abattoirs
Adresse
33 rue des Gabariers
Ville
16100 Cognac
Département
Charente
Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
37 37 37

Cognac

Concert | MAGMA

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente

Tarif : 37 – 37 – 37 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Si vous aimez Pink Floyd, King Crimson et Led Zeppelin, vous allez aimer MAGMA!
  .

Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06  contact@lesabattoirs-cognac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

If you like Pink Floyd, King Crimson, and Led Zeppelin, you’ll love MAGMA!

L’événement Concert | MAGMA Cognac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac

À voir aussi à Cognac (Charente)