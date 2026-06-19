Concert | MAGMA Les Abattoirs Cognac
Concert | MAGMA Les Abattoirs Cognac samedi 5 décembre 2026.
Cognac
Concert | MAGMA
Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac Charente
Tarif : 37 – 37 – 37 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 20:30:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Si vous aimez Pink Floyd, King Crimson et Led Zeppelin, vous allez aimer MAGMA!
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Les Abattoirs 33 rue des Gabariers Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 82 48 06 contact@lesabattoirs-cognac.fr
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English :
If you like Pink Floyd, King Crimson, and Led Zeppelin, you’ll love MAGMA!
L’événement Concert | MAGMA Cognac a été mis à jour le 2026-06-19 par Destination Cognac
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