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AGENDA · Nancy

Concert Magma L’Autre Canal Nancy

vendredi 27 novembre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
33 Tarif réduit

Nancy

Concert Magma

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
33
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :
2026-11-27

Magma revient à ses origines avec une tournée exceptionnelle autour de son répertoire mythique des années 70.Tout public
33  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

Magma returns to its roots with an exceptional tour featuring its legendary repertoire from the 1970s.

L’événement Concert Magma Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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