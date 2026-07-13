Concert Magma L’Autre Canal Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Magma

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

33

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:30:00

Date(s) :

2026-11-27

Magma revient à ses origines avec une tournée exceptionnelle autour de son répertoire mythique des années 70.Tout public

33 .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88

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English :

Magma returns to its roots with an exceptional tour featuring its legendary repertoire from the 1970s.

L’événement Concert Magma Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY