Concert Maita Chén Thionville
Concert Maita Chén Thionville samedi 30 mai 2026.
Concert Maita Chén
8 place Marie-Louise Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
16
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le talentueux groupe Chet Nuneta revient sur scène pour un concert unique mêlant jazz, soul et rythmes afro-caribéens. Sa voix puissante et son groove irrésistible promettent une soirée vibrante et chaleureuse. Accompagné de musiciens d’exception, il invite le public à un voyage musical intense, entre improvisations et mélodies envoûtantes. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour tous les amoureux de musique vivante et authentique !
Distribution
Emma Spiesser | chant, percussions
Beatriz Salmerón Martín | chant, percussions
Emanuela Perrupato | chant, percussions
Fouad Achkir | chant, percussions
Frédéric Faure | percussionsTout public
16 .
8 place Marie-Louise Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 25 70 adagio@mairie-thionville.fr
English :
The talented group Chet Nuneta returns to the stage for a unique concert blending jazz, soul and Afro-Caribbean rhythms. His powerful voice and irresistible groove promise a warm, vibrant evening. Accompanied by exceptional musicians, he invites the audience on an intense musical journey, between improvisations and spellbinding melodies. Don’t miss this not-to-be-missed event for all lovers of lively, authentic music!
Cast
Emma Spiesser | vocals, percussion
Beatriz Salmerón Martín | vocals, percussion
Emanuela Perrupato | vocals, percussion
Fouad Achkir | vocals, percussion
Frédéric Faure | percussion
German :
Die talentierte Band Chet Nuneta kehrt für ein einzigartiges Konzert mit einer Mischung aus Jazz, Soul und afrokaribischen Rhythmen auf die Bühne zurück. Seine kraftvolle Stimme und sein unwiderstehlicher Groove versprechen einen vibrierenden und herzlichen Abend. In Begleitung von Ausnahmemusikern lädt er das Publikum zu einer intensiven musikalischen Reise zwischen Improvisationen und betörenden Melodien ein. Verpassen Sie nicht diesen unumgänglichen Termin für alle Liebhaber lebendiger und authentischer Musik!
Besetzung:
Emma Spiesser | Gesang, Perkussion
Beatriz Salmerón Martín | Gesang, Perkussion
Emanuela Perrupato | Gesang, Perkussion
Fouad Achkir | Gesang, Perkussion
Frédéric Faure | Perkussion
Italiano :
Il talentuoso gruppo Chet Nuneta torna sul palco per un concerto unico che unisce jazz, soul e ritmi afro-caraibici. La sua voce potente e il suo groove irresistibile promettono una serata calda e vibrante. Accompagnato da musicisti d’eccezione, invita il pubblico a un intenso viaggio musicale, tra improvvisazioni e melodie incantate. Non perdete questo evento imperdibile per tutti gli amanti della musica vivace e autentica!
Cast:
Emma Spiesser | voce, percussioni
Beatriz Salmerón Martín | voce, percussioni
Emanuela Perrupato | voce, percussioni
Fouad Achkir | voce, percussioni
Frédéric Faure | percussioni
Espanol :
El talentoso grupo Chet Nuneta vuelve al escenario para un concierto único que combina jazz, soul y ritmos afrocaribeños. Su poderosa voz y su irresistible groove prometen una velada cálida y vibrante. Acompañado por músicos excepcionales, invita al público a un intenso viaje musical, entre improvisaciones y melodías hechizantes. No se pierda esta cita ineludible para todos los amantes de la música viva y auténtica
Reparto:
Emma Spiesser | voz, percusión
Beatriz Salmerón Martín | voz, percusión
Emanuela Perrupato | voz, percusión
Fouad Achkir | voz, percusión
Frédéric Faure | percusión
L’événement Concert Maita Chén Thionville a été mis à jour le 2025-07-06 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME