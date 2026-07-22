Informations pratiques

Le Barcarès

CONCERT MARCOS DE OLIVEIRA

2 Rue Pierre Racine Le Barcarès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 21:00:00

fin : 2026-08-19 23:30:00

Date(s) :

2026-08-19

L’ASLIC vous invite à une soirée musicale avec Marcos de Oliveira sur la Place de la Martinique. Profitez d’un concert aux sonorités chaleureuses et laissez-vous emporter par une ambiance conviviale et festive, idéale pour une belle soirée d’été.

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2 Rue Pierre Racine Le Barcarès 66420 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 16 56

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English :

ASLIC invites you to a musical evening with Marcos de Oliveira at Place de la Martinique. Enjoy a concert filled with warm, inviting sounds and let yourself be swept away by a friendly and festive atmosphere—perfect for a beautiful summer evening.

L’événement CONCERT MARCOS DE OLIVEIRA Le Barcarès a été mis à jour le 2026-07-17 par OT DE PORT BARCARES