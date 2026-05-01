Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao Eglise Saint-Julien Châtillon-en-Diois

Châtillon-en-Diois

Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao

Eglise Saint-Julien 9, rue de l’église Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Concert exceptionnel de Gospel Reggae Soul World avec Marianne Aya Omac et les Choeurs de Mao.

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Eglise Saint-Julien 9, rue de l’église Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Exceptional Gospel Reggae Soul World concert with Marianne Aya Omac and Les Choeurs de Mao.

L’événement Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays Diois