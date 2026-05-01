Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao Eglise Saint-Julien Châtillon-en-Diois
Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao Eglise Saint-Julien Châtillon-en-Diois vendredi 15 mai 2026.
Châtillon-en-Diois
Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao
Eglise Saint-Julien 9, rue de l’église Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:30:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Concert exceptionnel de Gospel Reggae Soul World avec Marianne Aya Omac et les Choeurs de Mao.
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Eglise Saint-Julien 9, rue de l’église Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Exceptional Gospel Reggae Soul World concert with Marianne Aya Omac and Les Choeurs de Mao.
L’événement Concert Marianne Aya Omac & les Choeurs de Mao Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme du Pays Diois
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