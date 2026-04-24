Châtillon-en-Diois

Bal au marché

champ de Foire Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 11:00:00

fin : 2026-05-15 12:30:00

Date(s) :

2026-05-15

L’Association Folk en Diois organise pendant la 14e édition du Festival des Nuits du folk, un bal pendant le marché avec le duo Bal de l’Aube, Luca Fiorini à l’accordéon et Fabien Bucher à la guitare et mandoline. Participation libre.

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champ de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

During the 14th edition of the Festival des Nuits du Folk, the Association Folk en Diois is organizing a ball during the market with the duo Bal de l’Aube, Luca Fiorini on accordion and Fabien Bucher on guitar and mandolin. Free admission.

L’événement Bal au marché Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Pays Diois