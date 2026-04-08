Châtillon-en-Diois

Nuits du folk dioises

Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-13

Festival de danses et musique trad et folk. Au programme L’Air Inconnu, La Sauterelle, Patates Sound System, Aiar, Edentia, La Malène, Clica Drona, Toundra, Le Bal de l’Aube, Beat Bouet Trio, Terres Brunes, La Belle Ivresse et No&Mi.

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Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Trad and folk music and dance festival. On the program: L’Air Inconnu, La Sauterelle, Patates Sound System, Aiar, Edentia, La Malène, Clica Drona, Toundra, Le Bal de l’Aube, Beat Bouet Trio, Terres Brunes, La Belle Ivresse and No&Mi.

L’événement Nuits du folk dioises Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme du Pays Diois